Beşiktaş için transferde Andrea Petagna iddiası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Siyah beyazlılarla ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kartal, İtalyan oyuncu Andrea Petagna'yı transfer gündemine aldı.

Atalanta ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve bu sezon SPAL'a kiralanan Andrea Petagna, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine topladı. Football Espana'da yer alan habere göre, Atletico Madrid ve Leicester ile birlikte Beşiktaş da 23 yaşındaki golcüyle ilgileniyor.

Oyuncuyu yakından takip eden diğer takımlar ise Tottenham, Eintracht Frankfurt ve bir Rus kulübü. Bu sezon SPAL ile 33 karşılaşmada forma giyen italyan forvet 15 gol kaydetti. Petegna, Atalanta'dan kiralık olarak SPAL'a geldi. 23 yaşındaki İtalyan oyuncunun sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

ANDREA PETAGNA KİMDİR?

Kariyerine Milan altyapısında başlayan Andrea Petagna, sırasıyla Sampdoria, Latina Calcio, Vicenza, Ascoli ve son olarak SPAL takımlarında forma giydi. Atalanta ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Andrea Petagna, bu sezon 32 lig maçında 14 gol attı.

