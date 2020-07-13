SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2020 20:54 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı kulübün problemlerini çözmek için planlarının olduğunu ancak camianın sabretmesi gerektiğini söyledi.

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

Siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Dalgakıran, "Beşiktaş'ın her alanda çok ciddi değişime ihtiyacı var. Önümüzde sabretmemiz, doğru planlama ve doğru organizasyonları yapmamız gereken zorlu ve uzun süreçler var. Sergen hocamızla, teknik ekiple, yönetimle hep beraber geleceğin Beşiktaş'ını oluşturmaya çalışırken bir yandan da karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Problemleri çözmenin zaman alacağını vurgulayan Dalgakıran, "O kadar çok sorunu var ki kulübün, o kadar yönetilmemiş ki bütün bu sorunların üstesinden gelmek zaman alacak. Hepimizin sabır ve cesaret göstermesi gereken bir dönemi yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklifGökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

Beşiktaş'a imza atacağını açıkladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta Boyd ve Ersin Destanoğlu maç sonrası konuştu

''Çirkin bir maç oynadık''

Beşiktaş'ta N'Koudou, Fenerbahçe derbisinde yok

N'Koudou derbide yok

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe açıklaması

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

Gökhan Gönül'den transfer açıklaması

ÖZET | Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Beşiktaş yine kazandı

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

Beşiktaş İkinci Başkanı açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.