Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran: Sabretmemiz gereken zorlu ve uzun süreçler var

Siyah-beyazlı kulübün Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Dalgakıran, "Beşiktaş'ın her alanda çok ciddi değişime ihtiyacı var. Önümüzde sabretmemiz, doğru planlama ve doğru organizasyonları yapmamız gereken zorlu ve uzun süreçler var. Sergen hocamızla, teknik ekiple, yönetimle hep beraber geleceğin Beşiktaş'ını oluşturmaya çalışırken bir yandan da karşımıza çıkan fırsatları değerlendirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Problemleri çözmenin zaman alacağını vurgulayan Dalgakıran, "O kadar çok sorunu var ki kulübün, o kadar yönetilmemiş ki bütün bu sorunların üstesinden gelmek zaman alacak. Hepimizin sabır ve cesaret göstermesi gereken bir dönemi yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.

