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Beşiktaş ile anlaşan Alex Teixeira imza için İstanbul'a geliyor

31.07.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Alex Teixeria transferinde sona yaklaştı. Brezilyalı oyuncu ile 3 yıllık anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Teixeria’yı 1 hafta içinde İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Beşiktaş ile anlaşan Alex Teixeira imza için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Alex Teixeria’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılar son 2 ay süresince görüşmelerde bulunduğu Brezilyalı oyuncu ile anlaşmaya vardı.Beşiktaş, serbest durumda olan 31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.Teixeria ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan siyah beyazlılar, Brezilyalı 10 numaraya başarıya bağlı ek primlerle birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

1 HAFTA İÇİNDE İSTANBUL'A GELİYOR

1 hafta içinde Brezilya’dan İstanbul’a gelecek olan Teixeria, karantina süresi ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.Kariyerine Vasco de Gama’da başlayan Teixeria, 2010’da Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.2016’da 50 milyon Euro karşılığında Çin’in Jiangsu Suning takımına transfer olan Brezilyalı orta saha, Ocak ayında kulübünden ayrıldı.Teixeria, Suning formasıyla son sezonunda çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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