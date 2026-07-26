Beşiktaş ile anlaşan Mohamed Salah'ın maaşı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam...

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş'ın, dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları gün yüzüne çıktı.

2 YILLIK SÖZLEŞME VE MÜTHİŞ MAAŞ

Siyah-beyazlı yönetim, 33 yaşındaki Mısırlı süperstara 2 yıllık bir sözleşme önerdi. Beşiktaş'ın sunduğu dev teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra, yaklaşık 4 milyon Euro değerinde performans bonusu yer aldığı belirtildi.

TOPLAM BÜTÇE 40 MİLYON EURO'YU GEÇECEK

Sözleşmede oyuncunun gelirini artıracak detaylar da bulunuyor. İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı teklifte, yıldız futbolcunun yıllık toplam kazancının bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro bandına ulaşacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın bu tarihi transfer operasyonu için 2 yıllık süreçte gözden çıkardığı toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı kaydedildi.

GÖZLER SALAH VE TEMSİLCİSİNDE

Siyah-beyazlı idarecilerin tüm şartları zorlayarak sunduğu bu dev teklifin ardından top artık oyuncu tarafına geçti. Mohamed Salah ile her konuda anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, yıldız oyuncunun menajeri Ramy Abbas'ın vereceği kararı bekliyor.