Yusuf Demir'den olay yaratacak Galatasaray sözleri: "Orada yaşananları çok az kişi görmek ister"

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Yusuf Demir, Avusturya ekibi SK Rapid'in resmi podcast yayınında sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği döneme ilişkin gündem sarsacak açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABI GİYEMEZKEN İĞNE YAPIP SEYAHAT ETMEMİ İSTEDİLER"

Sakatlığı döneminde yaşadığı sağlık süreçlerini eleştiren 23 yaşındaki futbolcu, kulüp içi sağlık yönetimine dair çarpıcı iddialarda bulundu. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Yusuf Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister! Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem önerildi. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadım ve yaşananlar beni gerçekten şoke etti."

GALATASARAY YANIT VERECEK Mİ?

Genç oyuncunun sarı-kırmızılı kulübün sağlık heyetine yönelttiği bu ağır eleştirilerin ardından Galatasaray cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyor.