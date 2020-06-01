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Beşiktaş ile Beko anlaştığını açıkladı! 42 milyon TL

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2020 11:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Beko ile forma göğüs reklamı için anlaşma sağladı. Beko, 2 yıllık anlaşma karşılığında 42 milyon TL ödeyecek.

Beşiktaş ile Beko anlaştığını açıkladı! 42 milyon TL

Beşiktaş, forma göğüs sponsorluğu konusunda Beko ile 2 yıl için 42 milyon TL karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde;

Şirketimiz ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları için forma göğüs sponsorluğu konusunda iki yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşma tutarı, Arçelik Pazarlama A.Ş. (Beko) tarafından takımımızın forma göğüs sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, iki sezon için toplamda 42.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla

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