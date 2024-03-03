Beşiktaş ile Galatasaray derbisi izleyenlerin nefesini kesti! Siyah-beyazlıları mağlup eden Galatasaray yeniden liderliği geri aldı

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş ile Okan Buruk'un takımı Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında merakla beklenen dev derbide kozlarını paylaştı. İki takımın da müthiş bir tempoyla oynadığı maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

GALATASARAY MAÇ BAŞINDA ÖNE GEÇTİ

Maçın henüz başında sol kanattan kullanılan kornerde, Beşiktaş'ta ön direkte seken topa dokunan Al Musrati, kendi ağlarını buldu. Galatasaray, derbinin ilk dakikalarında bulduğu golle 1-0 öne geçti.

TARİHE GEÇEN GOL

Galatasaray bu golle lig tarihinde Beşiktaş'a en erken golünü attı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

VAR incelemesinin ardından Omar Colley 90. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

AMARTEY 2 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 2 maç sonra 11'de yer buldu.

Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında orta sahada görev yapan Amartey, İstanbulspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.

Ganalı futbolcu, Gedson Fernandes'in yokluğunda 11'e dönerken, orta sahada görev aldı.

SEMİH KILIÇSOY'UN İLK DERBİSİ

Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.

Semih Kılıçsoy ligde şu ana kadar 14 maçta 9 gol kaydetti.

Beşiktaş, büyük maçlar statüsündeki Trabzonspor karşılaşmasını genç golcünün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.

Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.

121. YILA ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları koreografiyle siyah-beyazlı kulübün 121. kuruluş yılını kutladı.

Kapalı tribünde Beşiktaş'ın 1903'ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ise "Optik Başkan" olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar ile "Mühendis Oktay" olarak bilinen Oktay Akdemir'in görseli yer aldı.





