SPOR

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.01.2019 18:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Ricardo Quaresma arasındaki fesih görüşmelerinin başladığı kaydedildi. Son dakika haberine göre, siyah-beyazlı kulüpten gitmek isteyen Portekizli futbolcu ile yönetim arasındaki müzakareler başladı.

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

Beşiktaş'ta Quaresma'nın kulüpteki geleceği konusunda hareketli saatlar yaşanıyor. BB Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarın gözündeki kredisini tamamiyle tüketen Portekizli futbolcuyla yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'ta bu hafta Pazartesi'ye ertelenen Quaresma zirvesi yapıldı. TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlı yönetimden Portekizli futbolcuya kalması konusunda son bir teklif yapıldı fakat Quaresma kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından Ricardo Quaresma, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Portekizli futbolcu ile Beşiktaş yönetiminin uzlaşmak istediği rakamlar arasında 250 bin euro kaldı. Fesih görüşmeleri tamamlanmak üzere.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Beşiktaş'ta ayrılık!Beşiktaş'ta ayrılık!
Brezilya'dan flaş açıklamaBrezilya'dan flaş açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş ricardo quaresma

En Çok Okunan Haberler

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Detaylar korkunç! 'Kızımı öldürdüm gidin cesedi alın'

Beşiktaş'ta ayrılık!

Beşiktaş'ta ayrılık!

G.Saray'a F.Bahçe engeli

G.Saray'a F.Bahçe engeli

'Transfer yüzünden hanım benimle konuşmuyor'

'Transfer yüzünden hanım benimle konuşmuyor'

Gomis gerçeği ortaya çıktı

Gomis gerçeği ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

Eski Beşiktaşlı hayatını kaybetti!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Bomba iddia: Beşiktaş transferi bitirdi

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sorumsuz Quaresma defolup gitmeli.
sözleşmesi bitmeden gitmek isteyen oyuncu da tazminat odesin.kulup ödüyor ya.zaten ömür boyu yetecek paraya doydular hepsi kaçıyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor!

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta ayrılık!

Brezilya'dan Adriano açıklaması!

Brezilya'dan flaş açıklama

Beşiktaş'ın transfer gözdesi Candreva Çin yolcusu

Beşiktaş'ın gözdesi Çin yolcusu

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Ve Beşiktaş açıkladı! Veli Kavlak...

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi feshediliyor

Beşiktaş Quaresma kararını verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.