SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

15.04.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş ile Abdullah Avcı arasındaki dava için kararını açıkladı.

Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminat belli oldu

TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 340 bin TL fesih tazminatı ile birlikte, 520 bin 200 TL yargılama giderini ödemesi yönünde karar verdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Şirketimize bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlılığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlılığının tespitine, dava kabulu ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, bu kararı Tahkim Kurulu'na taşıyarak yargı sürecine devam edeceğini de duyurdu.

YARIM SEZONLUK ÜCRETİNİ ALDI

2019 yılında 12 milyon lira ücretle 3 yıllık sözleşme imzalayan Abdullah Avcı ile yollar 29 Ocak 2020'de ayrıldı. Kulüpten sadece yarım sezonluk ücretini alabildiğini belirten Avcı, 30 milyon liralık talepte bulundu. Ancak Trabzonspor ile sözleşme imzalayan Avcı, yeni kulübüyle Beşiktaş ile olan sözleşmesinin süresinin çakıştığı döneme ait aradaki farkı talep etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli Online alışveriş pişmanlığı! İnternetten aldığı gelinliğin ne bedeni oldu ne de modeli
Beşiktaş'ın Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyorBeşiktaş'ın Artem Dovbyk'a ilgisi sürüyor
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yaklaşık 18 milyon TL öylemi ? Adaletin batsın dünya bende 250 Bin TL'm olsada bi ev bi araba alsam diye hayal kurup duruyorum...
yargılama bedeli 500 bin nedir? 5 bin liralık tazminat talebi için açılan dava ile 30 milyon tl tazminat için açılan dava arasında fark mı var? Resmen Şaka gibi ülkeye döndük

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Cenazede dikkat çeken kare!

Cenazede dikkat çeken kare!

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

'Donk'un seks partilerinden bıktık'

Ozan Tufan gündemi salladı

Ozan Tufan gündemi salladı

Burak Yılmaz'dan iki milli yıldıza çağrı

Burak Yılmaz'dan iki milli yıldıza çağrı

Fenerbahçe Opet maça çıkmayacak

Fenerbahçe Opet maça çıkmayacak

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

Fenerbahçe'den çok kritik 3 puan!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ayrılığı hakkında şoke eden iddia! İşte gerçekler

Ayrılığı hakkında şoke eden iddia! İşte gerçekler

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.