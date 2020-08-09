Beşiktaş'ın anlaştığı Welinton, İstanbul'a geldi!

Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu siyah beyazlı yetkililer karşıladı. Transfer için görüşmeler burada devam edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile son detaylar görüşülecek.
Siyah-beyazlı yöneticiler, Welinton ile tüm detayları görüşüp anlaşmasının ardından Alanyaspor'la transferin şartları belirlenecek. Alanyaspor, Beşiktaş'tan bu transfer için Fatih Aksoy'u takas olarak isterken, iki kulüp arasında son pazarlıklar yapılacak.Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor
Welinton-Fatih Aksoy takası gerçekleşti. Alanyaspor, Fatih Aksoy ile 3+1 yıllığına anlaştı. (beIN Sports)
Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Welinton, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Brezilyalı stoper üç sezondur Alanyaspor forması giyiyor.
31 yaşındaki futbolcu geçmişte Flamengo, Coritiba, Alania, Umm Salal ve Al Khor formaları giymişti.
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