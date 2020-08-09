SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın anlaştığı Welinton, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Welinton, İstanbul'a geldi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.08.2020 17:14 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Welinton, bugün İstanbul’a geldi.

Beşiktaş'ın anlaştığı Welinton, İstanbul'a geldi!

Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu siyah beyazlı yetkililer karşıladı. Transfer için görüşmeler burada devam edecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile son detaylar görüşülecek.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Welinton ile tüm detayları görüşüp anlaşmasının ardından Alanyaspor'la transferin şartları belirlenecek. Alanyaspor, Beşiktaş'tan bu transfer için Fatih Aksoy'u takas olarak isterken, iki kulüp arasında son pazarlıklar yapılacak.Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor

FATİH AKSOY İLE ANLAŞMA TAMAM!

Welinton-Fatih Aksoy takası gerçekleşti. Alanyaspor, Fatih Aksoy ile 3+1 yıllığına anlaştı. (beIN Sports)

WELİNTON KİMDİR?

Adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı savunmacısı Welinton, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer listesindeki Brezilyalı stoper üç sezondur Alanyaspor forması giyiyor.

31 yaşındaki futbolcu geçmişte Flamengo, Coritiba, Alania, Umm Salal ve Al Khor formaları giymişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Özel hastanede skandal! Cenazeyi almaya gidince fark edildi

Galatasaray transferi bitiriyor

Galatasaray transferi bitiriyor

Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha

Fenerbahçe'den bomba bir transfer daha

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'den bir transfer daha!

F.Bahçe'den bir transfer daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaşlı Fatih Aksoy Alanyaspor'a transfer oldu

Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas

Beşiktaş'ın anlaştığı Welinton, İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaştığı Brezilyalı oyuncu İstanbul'a geldi!

Welinton, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Necip Uysal ile 3 yıl sözleşme uzattı!

Beşiktaş'tan iç transfer! 3 yıllık sözleşme uzattı...

Beşiktaş, Kevin Bua ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile anlaştı

Mensah için Ahmet Nur Çebi devrede

Mensah için Çebi devrede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.