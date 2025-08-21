SPOR

Beşiktaş'ın Avrupa Arenasındaki Kritik Mücadelesi: Lausanne Deplasmanı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında bu akşam İsviçre'de Lausanne-Sport'a konuk oluyor. Deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeyi hedefleyen Kartal'ın muhtemel 11'i ve maçın yayın bilgileri haberimizde.

Siyah Beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu İlk Maçında İsviçre Temsilcisi Lausanne-Sport ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, Avrupa yolculuğunda önemli bir viraja giriyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne-Sport ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Siyah Beyazlılar, turu geçmek için avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Maç, bu akşam TSİ 21:15'te Stade de la Tuiliere'de oynanacak ve S Sport ile S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, maç öncesi yaptığı açıklamada eleştirilere kulak asmadığını ve takımına güvendiğini belirtti. Solskjaer, "Eleştiriler her zaman olacaktır. Önemli olan takımımızın performansına odaklanmak ve sahada en iyisini yapmaktır. Lausanne-Sport güçlü bir rakip, ancak biz de kendi oyunumuzu oynayarak galibiyet için mücadele edeceğiz" dedi.

Beşiktaş'ın bu kritik deplasmanda alacağı sonuç, turu geçme yolunda büyük önem taşıyor. Siyah Beyazlı taraftarlar, takımlarından galibiyet beklerken, rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş'ın Lausanne-Sport karşısında göstereceği performans, Avrupa Konferans Ligi'ndeki geleceği açısından belirleyici olacak. Deplasmandan alınacak iyi bir sonuç, rövanş maçı öncesinde takıma büyük bir avantaj sağlayacak ve turu geçme umutlarını artıracak.

