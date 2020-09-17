Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave, deplasmanda Borac Banja Luka'yı 2-0 mağlup etti ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Tek ayak üzerinden elemeli oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, rakibini 24 Eylül'de İstanbul'da konuk edecek.

