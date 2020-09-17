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Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2020 23:00 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave, deplasmanda Borac Banja Luka'yı 2-0 mağlup etti ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Tek ayak üzerinden elemeli oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, rakibini 24 Eylül'de İstanbul'da konuk edecek.

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