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Beşiktaş'ın B planı; Falaye Sacko

25.06.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon için sağ bek bölgesini Valentin Rosier ile doldurmak isteyen Beşiktaş, olumsuz senaryo ihtimaline karşılık B planını hazırladı.

Beşiktaş'ın B planı; Falaye Sacko

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, yeni sezon için sağ bek alternatifini buldu.

Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, B planını belirledi.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Vitoria Guimaraes forması giyen Falaye Sacko'yu gündemine aldığını duyurdu.

Vitoria Guimaraes'in 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki Mailili sağ beki bırakmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Geride kalan sezon Vitoria Guiamres'te 30 maça çıkan Falaye Sacko, 1 asist yaptı.

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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü
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