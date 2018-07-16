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Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın da gündeminde olan Badou Ndiaye için Beşiktaş'tan flaş çalım! Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, kiralamak istediği Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi.

Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Anderson Talisca'nın yerini bir an önce doldurmak isterken rotayı tek bir oyuncunun üzerine kırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Shakhtar Donetsk'ten Bernard ile görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, bonservisi Premier Lig'den küme düşen Stoke City'de olan Badou Ndiaye için ısrarcı davranıyor.

Senegalli oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan futbolcu için Stoke City'nin kapısını çaldı ancak İngiliz ekibi, futbolcuya olan yüksek ilgi nedeniyle kararını ağırdan alıyor.

İddiaye göre Beşiktaşlı yöneticiler, kiralamak istedikleri Badou Ndiaye ile bir sezonluk 2.7 milyon euro'ya el sıkışırken artık Stoke City'nin vereceği karar bekleniyor.

27 yaşındaki Ndiaye, geçen sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı formayı 6 ay giydikten sonra Stoke City'nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı ekip 7,5 milyon euro'ya satın aldığı oyuncuyu kısa sürede 16 milyon euro'ya satarak büyük bir kazanç sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Badou N'diaye

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
7,5 demişsiniz ama ekstrelerle birlikte 12,5 milyonu buluyordu sanırım...
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