Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Anderson Talisca'nın yerini bir an önce doldurmak isterken rotayı tek bir oyuncunun üzerine kırdı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Shakhtar Donetsk'ten Bernard ile görüşen ancak sonuç alamayan Beşiktaş, bonservisi Premier Lig'den küme düşen Stoke City'de olan Badou Ndiaye için ısrarcı davranıyor.

Senegalli oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan futbolcu için Stoke City'nin kapısını çaldı ancak İngiliz ekibi, futbolcuya olan yüksek ilgi nedeniyle kararını ağırdan alıyor.

İddiaye göre Beşiktaşlı yöneticiler, kiralamak istedikleri Badou Ndiaye ile bir sezonluk 2.7 milyon euro'ya el sıkışırken artık Stoke City'nin vereceği karar bekleniyor.

27 yaşındaki Ndiaye, geçen sezon başında Osmanlıspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı formayı 6 ay giydikten sonra Stoke City'nin yolunu tutmuştu. Sarı-kırmızılı ekip 7,5 milyon euro'ya satın aldığı oyuncuyu kısa sürede 16 milyon euro'ya satarak büyük bir kazanç sağlamıştı.

