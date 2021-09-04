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Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 382 milyon 188 bin TL!

04.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü’nün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın borcu 4 milyar 382 milyon 188 bin TL!

Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Vodafone Park’ta gerçekleştirildi. Toplantıda üyeleri bilgilendiren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 4 milyar 382 milyon 188 bin 257 TL olduğunu dile getirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borcu ise 3 milyar 861 milyon 549 bin 942 TL olarak belirtildi. Beşiktaş da dernek borcu da 520 milyon 638 bin 315 TL şeklinde ifade edildi. Beşiktaş’ta mart ayında toplam borç 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
257 tl sini ben öderim.
biz buna 5 milyar diyelim kulüplerimizin acilen dernek statüsünden çıkarılıp şirketlere satılması lazım yoksa ilerleyen yıllarda kesinlikle ve kesinlikle ödenemez miktara gelecektir ve kulüplerin kapısına mecburen kilit vurmak zorunda kalınacaktır

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