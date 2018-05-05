Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Burada siyah-beyazlı kulübün mali durumu hakkında açıklamalar yapan Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, toplam net borcun 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olduğunu açıkladı. Ayrıntılı gelir gider tablosunun ise önümüzdeki hafta yapılacak olan Mali Genel Kurul'da üyelere sunulacağı belirtildi.
Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!
Ahmet Sivri, Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı!
Tolga Zengin için Milan iddiası
Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel
G.Saray için Chiellini iddiası
Beşiktaş, Babel için kararını verdi!
Gökdeniz Karadeniz futbolu bırakacağı tarihi açıkladı!
Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti
Okuyucu Yorumları 5 yorum