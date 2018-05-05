Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Burada siyah-beyazlı kulübün mali durumu hakkında açıklamalar yapan Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, toplam net borcun 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olduğunu açıkladı. Ayrıntılı gelir gider tablosunun ise önümüzdeki hafta yapılacak olan Mali Genel Kurul'da üyelere sunulacağı belirtildi.

