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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş'ın toplam net borcunun 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2018 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park’ta gerçekleştiriliyor. Burada siyah-beyazlı kulübün mali durumu hakkında açıklamalar yapan Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, toplam net borcun 1 milyar 912 milyon 497 bin 949 TL olduğunu açıkladı. Ayrıntılı gelir gider tablosunun ise önümüzdeki hafta yapılacak olan Mali Genel Kurul'da üyelere sunulacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Feyyaz Tuncel Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çüş
bu necyaa
Yuh! Galatasaray batıyor!! Galatasaray kesin küme düşürülmeli!
demirörene olan borçta içinde mi acaba.
Yalandır BJK alışkanlık yapmış yalan söylemek
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