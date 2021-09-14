SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı

14.09.2021 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi perdesini yarın Borussia Dortmund maçıyla açacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund maçı kadrosunda Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş yer almadı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde açılışı Vodafone Park'ta oynayacağı Borussia Dortmund maçıyla yapacak. Siyah-beyazlılarda kamp kadrosu açıklanırken önemli futbolcuların eksikliği dikkat çekti.

ÖNEMLİ YILDIZLAR KADRODA YOK

Beşiktaş'ta yeni transferler Umut Meraş ve Alex Teixeira'nın yanı sıra Domagoj Vida da kamp kadrosunda yer almadı. Siyah-beyazlılarda, Borussia Dortmund maçında kadroda bulunan futbolcular şöyle:Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef De Souza, Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabricio N'Sakala, Welinton Souza, Kenan Karaman.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü! Eve gelmesini beklediği eşi gözlerinin önünde öldü!
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendiSergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund Cengiz Umut Meraş Alex Teixeira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi

Arda Turan şoku yaşanıyor! Herkes şaşkın

Arda Turan şoku yaşanıyor! Herkes şaşkın

Bedeli ağır oldu! 11'den kesiliyor

Bedeli ağır oldu! 11'den kesiliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.