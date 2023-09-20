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Beşiktaş’ın, Brugge maçı kamp kadrosu açıklandı

20.09.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçının kamp kadrosunu açıklandı. Kadroda Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl yer almadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, yarın Jan Breydel Stadı’nda TSİ 22.00’de Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlı ekipte Daniel Amartey ve Tayfur Bingöl kadroya dahil edilmedi. Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş ve Gökhan İnler ise UEFA listesinde bulunmuyor.

Beşiktaş’ın, Brugge mücadelesi kamp kadrosu şu şekilde:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."

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