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Beşiktaş'ın büyük fiyaskosu olarak tarihe geçti! Kartal'da iz bırakamayan Souleymane Youla'nın son mesleği herkesi şaşırttı

17.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta 2005 yılında top koşturan ve çıktığı 12 maçta yalnızca 2 gol atan Souleymane Youla, Siyah Beyazlı ekibin en kötü transferlerinden biri olarak anılıyor. 2007'de Trabzonspor forması giyen ve bir dönem Eskişehirspor, Denizlispor ve Orduspor'da da oynayan 40 yaşındaki Gineli eski futbolcu Souleymane Youla'nın son mesleği duyanları şaşırttı. Futbolcu olarak ülkemizde iz bırakamayan Souleymane Youla bakın şimdi ne yapıyor...

Beşiktaş'ın büyük fiyaskosu olarak tarihe geçti! Kartal'da iz bırakamayan Souleymane Youla'nın son mesleği herkesi şaşırttı

Souleymane Youla bir Anadolu efsanesi olarak anılsa da Beşiktaş'ta iz bırakamayan futbolculardan biri olarak tarihe geçti. İlk olarak 2001'de Gençlerbirliği'nde oynamak için ülkemize adım atan ve 4 sene başkent ekibinin formasını terleten Gineli futbolcu, bir dönem oynadığı Beşiktaş'ta da tıpkı Ailton ve Federico Higuan gibi takımına elle tutulur bir katkı sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ'TAN YARIM SEZONDA GÖNDERİLDİ

2005 yılının yaz aylarında Beşiktaş'la anlaşma sağlayan Souleymane Youla yarım sezon sonra FC Metz için Fransa'nın yolunu tuttu.

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Sonrasında bir başka Fransa ekibi olan LOSC Lille kulübünde yer alan Gineli futbolcu 2008'de Eskişehirspor'da, 2010'da Denizlispor'da, 2011'de ise Orduspor'da oynamasına karşın futbol kariyerine yabancı takımlarla devam etti.

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FUTBOLU BIRAKINCA YETENEK AVCILIĞINA SOYUNDU

Türk vatandaşlığı da bulunan Souleymane Youla futbolu bıraktıktan sonra yetenek avcılığına soyundu.

40 yaşındaki eski futbolcu Souleymane Youla, Makedonya 1. Lig'i ekiplerinden FC Shkupi'nin Scout ekibinde görev yaptı.

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Şu an futbol menajeri ve oyuncu temsilcisi olarak yaşamını sürdürüyor.

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