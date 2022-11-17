Beşiktaş'ın büyük fiyaskosu olarak tarihe geçti! Kartal'da iz bırakamayan Souleymane Youla'nın son mesleği herkesi şaşırttı

Souleymane Youla bir Anadolu efsanesi olarak anılsa da Beşiktaş'ta iz bırakamayan futbolculardan biri olarak tarihe geçti. İlk olarak 2001'de Gençlerbirliği'nde oynamak için ülkemize adım atan ve 4 sene başkent ekibinin formasını terleten Gineli futbolcu, bir dönem oynadığı Beşiktaş'ta da tıpkı Ailton ve Federico Higuan gibi takımına elle tutulur bir katkı sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ'TAN YARIM SEZONDA GÖNDERİLDİ

2005 yılının yaz aylarında Beşiktaş'la anlaşma sağlayan Souleymane Youla yarım sezon sonra FC Metz için Fransa'nın yolunu tuttu.

Sonrasında bir başka Fransa ekibi olan LOSC Lille kulübünde yer alan Gineli futbolcu 2008'de Eskişehirspor'da, 2010'da Denizlispor'da, 2011'de ise Orduspor'da oynamasına karşın futbol kariyerine yabancı takımlarla devam etti.

FUTBOLU BIRAKINCA YETENEK AVCILIĞINA SOYUNDU

Türk vatandaşlığı da bulunan Souleymane Youla futbolu bıraktıktan sonra yetenek avcılığına soyundu.

40 yaşındaki eski futbolcu Souleymane Youla, Makedonya 1. Lig'i ekiplerinden FC Shkupi'nin Scout ekibinde görev yaptı.

Şu an futbol menajeri ve oyuncu temsilcisi olarak yaşamını sürdürüyor.

