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Beşiktaş'ın can damarı Galatasaray'da! Domagoj Vida an meselesi...

27.05.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyen Domagoj Vida, Süper Lig'de kalıyor. Hırvat stoperin Galatasaray ile temasta olduğu iddia edildi. Detaylar haberimizde...

Beşiktaş'ın can damarı Galatasaray'da! Domagoj Vida an meselesi...
Domagoj Vida

Domagoj Vida

HIR Hırvatistan
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Domagoj Vida dönemi sona erdi. Siyah beyazlıların 2017-2018 sezonu devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoperin, 4,5 yıllık sözleşmesi sona erdi. Kulüp çalışanlarına ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan yıldız oyuncunun yeni durağı belli oluyor.

VİDA, GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

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Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray Domagoj Vida'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı takımda borçlar gün geçtikçe artarken ciddi teklifler alan stoperler Marcao ve Nelsson'un satılması gündemde... Gelecek tekliflere göre iki oyuncudan birisi gönderilecek ve yerine yeni bir isim transfer edilecek. Maliyetinin düşük olmasının etkisiyle Vida, Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine girerken menajeriyle ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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