Beşiktaş'ın can damarı Galatasaray'da! Domagoj Vida an meselesi...

Beşiktaş'ta Domagoj Vida dönemi sona erdi. Siyah beyazlıların 2017-2018 sezonu devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoperin, 4,5 yıllık sözleşmesi sona erdi. Kulüp çalışanlarına ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan yıldız oyuncunun yeni durağı belli oluyor.

VİDA, GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Galatasaray Domagoj Vida'yı gündemine aldı. Sarı kırmızılı takımda borçlar gün geçtikçe artarken ciddi teklifler alan stoperler Marcao ve Nelsson'un satılması gündemde... Gelecek tekliflere göre iki oyuncudan birisi gönderilecek ve yerine yeni bir isim transfer edilecek. Maliyetinin düşük olmasının etkisiyle Vida, Galatasaray'ın başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun listesine girerken menajeriyle ön görüşmelerin yapıldığı öğrenildi.



