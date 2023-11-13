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  4. Beşiktaş'ın dev Kartal Heykeli sosyal medyada çok konuşuldu! Taraftarlar ikiye bölündü

Beşiktaş'ın dev Kartal Heykeli sosyal medyada çok konuşuldu! Taraftarlar ikiye bölündü

13.11.2023 13:58 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı'na dev bir kartal heykeli yaptırdı. Heykelin görüntüsü, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve siyah-beyazlı kulübün 120. yılı anısına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Beşiktaş İskele Meydanı'na yaptırdığı kartal heykelinin açılışını yaptı.

Açılışa, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı futbolcular Vincent Aboubakar ve Gökhan İnler'in yanı sıra tekerlekli sandalye ile altyapı sporcuları katıldı.

"TÜM BEŞİKTAŞLILARI SELAMLAYACAK"

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İşte siyah - beyazlıların başkanının sözleri;

"Değerli Beşiktaşlılar, yağmurla bir gündeyiz, şarkılarımızda bile yağmurlu günde var biliyorsunuz. Beşiktaşımızın 120. yılını kutladığımız bu senede yönetimle birlikte aldığımız karar sonucunda bu meydanda yıllarca kaldığı sürece tüm Beşiktaşlıları selamlayacak, 4 metre yüksekliği, 6 metreye yakın da kanatları olan Kartal heykelini açıyoruz. Beşiktaş için hayırlı olsun diyorum. Her büyük, tarihi kurumun içerisinde onu temsil eden kelimeler, amblemler vardır. Kartal bizim amblemimiz. Kartalın hikayesini herkes iyi bilir. Yaşlandıkça tekrar yükselip, tekrar kendisini yenileyip, tekrar sıfırdan güçlü bir şekilde başlayabilen kartal söz konusu."

Kartal heykelinin görüntüsü, sosyal medyadaki futbolseverlerin gündemine oturdu. Bir kısım taraftarlar heykelin görüntüsünü beğeniyle karşılarken, bazı taraftarlar ise heykelin görünüşünden memnun kalmadı.

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