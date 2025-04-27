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  4. Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Bobo Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! Galibiyet formülünü söyledi...

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Bobo Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! Galibiyet formülünü söyledi...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
27.04.2025 10:12
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Beşiktaş'ın eski golcüsü ve tarihinin en golcü isimlerinden olan Brezilyalı isim Bobo, siyah beyazlılara dair açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu Beşiktaş'ın haftaya Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacağı maç öncesinde konuştu.

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Bobo Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu! Galibiyet formülünü söyledi...

Kara Kartal’ın eski golcüsü Bobo, Beşiktaş’ın önceki akşam Tüpraş Stadı’nda Hatayspor’u 5-1 mağlup ettiği maçı, tribünden takip etti. Bobo, Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'a zaferi getirecek formülü açıkladı. Fanatik'e konuşan Bobo, derbi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

BOBO'NUN SÖZLERİ ŞU ŞEKİLDE:

'BEŞİKTAŞ DAHA HIZLI OYNAMALI'

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"Beşiktaş’ı çok yakından takip ediyorum. Çok da üzüntülüyüm. Benim dönemimdeki kadro yapılanması daha farklıydı. İlk olarak santrfor, sol bek, ve kanatlar yetersiz. Ciro Immobile bu maçta iyi oynadı. Ama genele yaymak gerek. Santrforun işi gol atmak. Bazen de attırmak. Bunu sürekli yapınca el üstünde tutulursun. Tersi olunca eleştiri normal. Beşiktaş, daha hızlı oynamalı. İlginç olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon’dan daha hızlılar. Bu yüzden büyük maçları kazandılar hep. Küçük takımlara karşı ağır çekim... Bu motivasyon ile alakalı. Beşiktaş hızlı oynasın, Kadıköy’deki derbiyi rahat kazanır.

'BEŞİKTAŞ HEP KALBİMDE'

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Hocalık yapmayacağım. Menajerlik belgesini aldım. Brezilya’da çok yetenekli oyuncular var. Beşiktaş hep kalbimde. O yüzden yetenekleri önce kulübüme önereceğim. Yapılacak dönüşe göre de farklı takımlara."

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Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig beşiktaş futbol
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