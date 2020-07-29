SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2020 14:25 | Son Güncelleme

Süper Lig'i 3. sırada bitiren siyah-beyazlı ekipte Vida, 31 maçta 2 bin 683 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.

Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.

Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.

BURAK YILMAZ EN GOLCÜSÜ

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu. Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.

CANER ERKİN TAKIMININ 'EN HIRÇINI'

Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti. Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart

Domagoj Vida 31 31 2683 5 1 3

Atiba Hutchinson 30 29 2583 6 0 5

Gökhan Gönül 30 29 2556 4 0 6

Caner Erkin 30 27 2466 3 1 8

Muhammed Elneny 27 27 2387 1 1 7

Loris Karius 25 25 2250 0 0 1

Burak Yılmaz 25 24 2059 13 0 4

Victor Ruiz 23 23 2048 0 0 7

Abdoulay Diaby 31 22 1866 5 0 1

N'Koudou 26 19 1837 3 0 4

Adem Ljajic 24 17 1593 5 0 5

Jeremain Lens 23 17 1367 2 0 8

Tyler Boyd 21 13 1120 1 0 5

Enzo Roco 11 10 830 0 0 2

Güven Yalçın 20 7 781 3 0 2

Ersin Destanoğlu 8 8 720 0 0 1

Necip Uysal 15 6 653 0 0 6

Pedro Rebocho 9 8 624 0 0 2

Kevin-Prince Boateng 11 6 596 3 0 1

Rıdvan Yılmaz 6 6 496 0 0 1

Dorukhan Toköz 7 6 490 0 0 2

Oğuzhan Özyakup 12 4 451 1 0 1

Umut Nayir 17 3 448 4 0 3
Douglas 5 3 274 0 0 1

Gary Medel 2 2 126 0 0 0

Utku Yuvakuran 1 1 90 0 0 0

Ricardo Quaresma 1 1 59 0 0 0

Orkan Çınar 3 0 47 0 0 1

Kartal Kayra Yılmaz 5 0 33 0 0 0

Erdoğan Kaya 1 0 22 0 0 0

Muhayer Oktay 1 0 6 0 0 0

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisten kaçarken kazada öldü! Polisten kaçarken kazada öldü!
Aradan sonra en başarılı takım BeşiktaşAradan sonra en başarılı takım Beşiktaş
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

Müjde Ar isyan etti: 2 aydır uyuyamıyorum

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızla anlaştı

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızla anlaştı

Cinsel ilişki yorumuna olay yaratan cevap...

Cinsel ilişki yorumuna olay yaratan cevap...

Boluspor'dan Real Madrid'e transfer

Boluspor'dan Real Madrid'e transfer

Abdullah Avcı Trabzonspor'a çok yakın

Abdullah Avcı Trabzonspor'a çok yakın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

Beşiktaş'ta hırsızlık şoku! Yıldız oyuncunun parası çalındı...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Caner Erkin kararı verildi! Galatasaray...

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e yeni teklif

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kovid-19 arasından sonra en başarılı ekip Beşiktaş

Aradan sonra en başarılı takım Beşiktaş

Beşiktaş eski yıldızı Marcelo’yu istiyor

Beşiktaş’ta ilk hedef eski yıldızı

Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması

Gökhan Gönül ve Caner hakkında açıklama geldi!

Beşiktaş, Altınordu'dan Yusuf Yalçın Arslan'ın istiyor

Altınordu'dan Beşiktaş'a stoper!

Burak Yılmaz, Lille'de ne kadar kazanacak?

İşte Burak Yılmaz'ın Lille'den alacağı ücret

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kulübe geri döndü! İşte detaylar...

Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a geri döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.