Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.
Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.
Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.
Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.
Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.
Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu. Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.
Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti. Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:
Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart
Domagoj Vida 31 31 2683 5 1 3
Atiba Hutchinson 30 29 2583 6 0 5
Gökhan Gönül 30 29 2556 4 0 6
Caner Erkin 30 27 2466 3 1 8
Muhammed Elneny 27 27 2387 1 1 7
Loris Karius 25 25 2250 0 0 1
Burak Yılmaz 25 24 2059 13 0 4
Victor Ruiz 23 23 2048 0 0 7
Abdoulay Diaby 31 22 1866 5 0 1
N'Koudou 26 19 1837 3 0 4
Adem Ljajic 24 17 1593 5 0 5
Jeremain Lens 23 17 1367 2 0 8
Tyler Boyd 21 13 1120 1 0 5
Enzo Roco 11 10 830 0 0 2
Güven Yalçın 20 7 781 3 0 2
Ersin Destanoğlu 8 8 720 0 0 1
Necip Uysal 15 6 653 0 0 6
Pedro Rebocho 9 8 624 0 0 2
Kevin-Prince Boateng 11 6 596 3 0 1
Rıdvan Yılmaz 6 6 496 0 0 1
Dorukhan Toköz 7 6 490 0 0 2
Oğuzhan Özyakup 12 4 451 1 0 1
Umut Nayir 17 3 448 4 0 3
Douglas 5 3 274 0 0 1
Gary Medel 2 2 126 0 0 0
Utku Yuvakuran 1 1 90 0 0 0
Ricardo Quaresma 1 1 59 0 0 0
Orkan Çınar 3 0 47 0 0 1
Kartal Kayra Yılmaz 5 0 33 0 0 0
Erdoğan Kaya 1 0 22 0 0 0
Muhayer Oktay 1 0 6 0 0 0
(AA)
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