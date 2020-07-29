Beşiktaş'ın en istikrarlısı Domagoj Vida

Sezon boyunca 25 maçta 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Hutchinson ise attığı 6 golle takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu. Savunma oyuncusu Vida ile bir başka orta saha Georges-Kevin N'Koudou ise sezonu 5'er golle tamamladı.

Beşiktaş'tan Fransa'nın Lille takımına transfer olması beklenen Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika oynadı.

Vida'yı son yıllarda istikrarıyla Beşiktaş'a damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi.

Siyah-beyazlı takımda tamamlanan sezonda 31 oyuncu süre şansı buldu. Söz konusu futbolcular arasında en fazla süreyi ise Hırvat stoper Domagoj Vida aldı. Sezon boyunca 31 maça çıkan Vida, 2 bin 683 dakika sahada kaldı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta en istikrarlı futbolcu Domagoj Vida olurken, Burak Yılmaz attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkati çekti.

CANER ERKİN TAKIMININ 'EN HIRÇINI'

Beşiktaş'ta sezonun "en hırçın" oyuncusu olarak tecrübeli isim Caner Erkin dikkati çekti. Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kez kırmızı kart gördü. Jeremain Lens 2019-2020 sezonunda 8 defa sarı kartla cezalandırılırken, Muhammed Elneny 7 sarı ve 1 kırmızı, sezon tamamlanmadan takımdan ayrılan Victor Ruiz ise 7 sarı kart gördü.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Beşiktaş futbolcuları ve performansları şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Dakika Gol Kırmızı kart Sarı kart

Domagoj Vida 31 31 2683 5 1 3

Atiba Hutchinson 30 29 2583 6 0 5

Gökhan Gönül 30 29 2556 4 0 6

Caner Erkin 30 27 2466 3 1 8

Muhammed Elneny 27 27 2387 1 1 7

Loris Karius 25 25 2250 0 0 1

Burak Yılmaz 25 24 2059 13 0 4

Victor Ruiz 23 23 2048 0 0 7

Abdoulay Diaby 31 22 1866 5 0 1

N'Koudou 26 19 1837 3 0 4

Adem Ljajic 24 17 1593 5 0 5

Jeremain Lens 23 17 1367 2 0 8

Tyler Boyd 21 13 1120 1 0 5

Enzo Roco 11 10 830 0 0 2