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Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti, Santos tesislerden çıkmadan yeni hoca tamam! Lucescu geri dönüyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.04.2024 17:20
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Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası Fernando Santos ile yollar ayrılırken Siyah-Beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilmeye başlanmıştı. Hasan Arat ve ekibinin Santos öncesi takımın başına getirmeyi planladığı isimlerden olan Lucescu için ülkesinde Beşiktaş'a gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollar resmen ayrılırken, Siyah-Beyazlılar yeni hoca arayışlarına şimdiden başladı.

Siyah-Beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, Rumen basını iAM Sport Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

SEZON BİTMESİ BEKLENMEYECEK

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Haberde tecrübeli çalıştırıcının sezon bitmeden siyah beyazlı takımın başına geçeceği iddia edildi. Beşiktaş, Fernando Santos öncesi de Lucescu'nun kapısını çalmış ancak başarılı teknik adamı ikna edememişti.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON YAPTI

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78 yaşındaki Lucescu, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırdı. Rumen teknik adam iki büyük takımda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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