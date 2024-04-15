Beşiktaş'ın eski aşkı depreşti, Santos tesislerden çıkmadan yeni hoca tamam! Lucescu geri dönüyor

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile yollar resmen ayrılırken, Siyah-Beyazlılar yeni hoca arayışlarına şimdiden başladı.

Siyah-Beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, Rumen basını iAM Sport Mircea Lucescu'nun Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul ettiğini öne sürdü.

SEZON BİTMESİ BEKLENMEYECEK

Haberde tecrübeli çalıştırıcının sezon bitmeden siyah beyazlı takımın başına geçeceği iddia edildi. Beşiktaş, Fernando Santos öncesi de Lucescu'nun kapısını çalmış ancak başarılı teknik adamı ikna edememişti.

DAHA ÖNCE ŞAMPİYON YAPTI

78 yaşındaki Lucescu, daha önce A Milli Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırdı. Rumen teknik adam iki büyük takımda da Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.





