Beşiktaş'ın eski başkanları birbirine girdi! Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye: Beşiktaş'ın yakasından düş...

Beşiktaş'ta eski başkanların atışması devam ediyor. Cumartesi günü divan kurulunda Ahmet Nur Çebi'nin eski başkan Fikret Orman hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşerken Fikret Orman da Ahmet Nur Çebi'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi Orman için,'Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur.' ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Çebi'nin bu sözleri sonrası ağır eleştirilerde bulundu. Çebi'nin yeni başkan Serdal Adalı'yı rahatsız ettiğini iddia eden Orman Radyo Gol'de katıldığı yayında sert ifadelerle eski yönetim arkadaşını eleştirdi.

'BU YALANLARA MİLLETİ İNANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR'

"Ahmet Nur Çebi 'borcu indirdim' diyor. Borcu indirebilmek için 1 lira gelir artırman, oyuncu satman, sponsorluk yapman lazım. Bir şey yapmadan, Bankalar Birliği ile anlaşma yaparak borcu indirdim diyor. Bu yalanlara milleti inandırmaya çalışıyor. Bırak ya, düş Beşiktaş'ın yakasından. Bu adam konuşulmaya değecek bir adam değil. Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu. Allah işini gücünü rast getirsin. Çoluğuyla çocuğuyla işine gücüne baksın. Bıraksın. Beşiktaş'ın yakasından düşsün."

'BEŞİKTAŞ'IN YAKASINDAN DÜŞ!'

"Serdal'ı da rahatsız ediyorsun, ikide bir kulübe gidiyormuşsun. Gitme kardeşim, git işine gücüne bak ya! Beşiktaş senden kurtuldu ya! Bırak Beşiktaş'ın yakasından düş ya!"

'BEŞİKTAŞ'I REZİL RÜSVA ETTİN'

''Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın yakasından düş! Çöp çöp, sakat oyuncular aldın. Beşiktaş'ı rezil rüsva ettin. Şimdi de Hasan Arat'ın başarısızlığını kendi başarına çevirmeye çalışıyorsun. Düş Beşiktaş'ın yakasından, hangi takımı tutuyorsan ona git! Kulübe gidip Serdal Adalı'yı da rahatsız etme!"

'HAYATI KUMPAS'

"Algıcı var ya, toplantıda 'Hasan Arat'ın hamisi' demiş bana, hayatı kumpas. Adını 'kumpasçı' diye taktım. Kumpasçı, algıcı ne yapacak? Çok zeki ya kuş kadar beyniyle, beni Hasan Arat ile bir arada gösterip kendini başarılı gösterecek. Ben Hasan Arat'ı desteklemedim. 'Buraya bir sürü iddiayla geldin, onu yapacağım, bunu yapacağım, otel yapacağım. Onu yap, sana kimse dokunmaz.' dedim Arat'a o manada. Bırakacağını anladığım an, o manada seni destekliyoruz, istifa etme dedim. çünkü bir sürü vaadi vardı, destek verdim. Şimdi onu çeviriyorlar. Kimse bu lafları yemez."

"MAYIS AYINDA ADAY OLACAK MISINIZ?"

"Ben ahlaksız bir adam değilim, beraber çalıştığım bir adamın ayağını kaydırmam, öyle şerefsizce hareketlerin içine girmem. Serdal Adalı'nın bir dönem daha devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Serdal Başkan'ı ben severim, benimle beraber çalıştı. Onun meziyetlerini hep övdüm. Arkadan kumpas kurup iş çevirmez. Transferde de bir duruş gösterdi. Allah yar ve yardımcısı olsun. Beni yedirdiniz, Serdal'ı yedirmeyin."