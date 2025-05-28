Beşiktaş’ın eski Genel Sekteri Ahmet Ürkmezgil, Divan Başkanlığı’na aday oldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, Siyah-Beyazlılarda gerçekleşecek Divan Başkanlık Kurulu seçimleri öncesinde adaylığını resmen açıkladı. Beşiktaş camiasının tanınan isimlerinden; ünlü iş insanı, “Artık ayrılık değil, kucaklaşma zamanı” diyerek adaylığını resmen duyurdu.

ÜRKMEZGİL: “KÖKLERİMİZE SADIK KALARAK GELECEĞE YÜRÜMELİYİZ”

Ahmet Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türk sporunun temel taşıdır. Beşiktaş, 1903 yılında Serencebey’de Osman Paşa Konağı’nda başlayan ve 122 yıldır devam eden “Şerefiyle oynayıp, Hakkıyla kazananların” gurur hikâyesidir” derken, “Bu büyük camiaya hizmet etmenin sorumluluğu ve yükü ağırdır. Bugün bizlere düşen, değerlerimizi daha da yüceltmek, kulübümüzün köklerine sadık kalarak geleceğe güçlü adımlarla yürümektir” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIN FARKINDAYIZ AMA GÜCÜMÜZÜN DE BİLİNCİNDEYİZ”

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ömür boyu Beşiktaşımız için taraftar, kongre üyesi, Divan Kurulu Üyesi ve 7 yıl da Beşiktaş Genel Sekreteri olarak hizmet etmenin onurunu yaşadım. Şimdi de birbirinden değerli yol arkadaşlarımla birlikte, Divan Kurulu Başkanlığı için sizlerin karşısındayım. Beşiktaş’ın yaşadığı sorunların, sıkıntıların farkındayız. Ancak bilinmelidir ki gücünün ve büyüklüğünün de idrakindeyiz. Bazen görev sizi çağırır. Camia yıllardır bizi uzlaştırıcı duruşumuz, çalışkan ve üretken tavrımızla tanır. Bugün, Beşiktaşımızın büyüklüğüne ve sarsılmaz değerlerine sahip çıkmak ve bu sorumluluğu üstlenmek adına Divan Başkan Adaylığımı açıklıyorum.

“DİVAN KURULU, KENETLENMENİN ÇATISI OLACAK”

İçinden geçtiğimiz dönem gösterdi ki; Kulübümüzün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrılık değil, birleşme zamanı; kırgınlık değil, kucaklaşma zamanıdır. Beşiktaş’ın büyüklerinin, akil insanlarının oluşturduğu Divan Kurulu birlik beraberliğin, bütünleşme ve kenetlenmenin “BÜYÜK ÇATISI” olacaktır. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla büyük Beşiktaş’ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Birbirinden kıymetli projeler üretiyoruz. Seçime kadar belli aralıklarla hem ekibimizin tamamını hem de bizleri çok heyecanlandıran birbirinden değerli projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil olarak hem Divan Kurulumuza hem de tüm camiamıza ‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ diyorum. Siz kıymetli Divan Kurulu Üyelerimizi; ‘BİRLİK DİVANI’na davet ediyorum.”

AHMET ÜRKMEZGİL KİMDİR?

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ürkmezgil, üniversite mezunudur. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Promat Matbaacılık'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ahmet Ürkmezgil, amatör ve profesyonel futbol hayatının dışında Siyah-Beyazlı kulüpte 40 yıllık kongre üyesi olup 7 yıl boyunca Genel Sekreterlik görevini sürdürmüştür.