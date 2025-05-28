SPOR

92
81
61
59
54
53
48
47
47
46
46
45
44
44
42
37
35
26
1
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş’ın eski Genel Sekteri Ahmet Ürkmezgil, Divan Başkanlığı’na aday oldu

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde daha önce 7 yıl boyunca Genel Sekreterlik görevini yürüten Ahmet Ürkmezgil, Siyah-Beyazlılarda yapılacak Divan Kurulu Başkanlık Seçimi için adaylığını açıkladı. “Beşiktaş’ın yaşadığı sorunların, sıkıntıların farkındayız. Ancak bilinmelidir ki gücünün ve büyüklüğünün de idrakindeyiz” diyen Ürkmezgil, “Bugün, Beşiktaşımızın büyüklüğüne ve sarsılmaz değerlerine sahip çıkmak ve bu sorumluluğu üstlenmek adına Divan Başkan Adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın eski Genel Sekteri Ahmet Ürkmezgil, Divan Başkanlığı’na aday oldu
Recep Demircan

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün eski yöneticilerinden Ahmet Ürkmezgil, Siyah-Beyazlılarda gerçekleşecek Divan Başkanlık Kurulu seçimleri öncesinde adaylığını resmen açıkladı. Beşiktaş camiasının tanınan isimlerinden; ünlü iş insanı, “Artık ayrılık değil, kucaklaşma zamanı” diyerek adaylığını resmen duyurdu.

ÜRKMEZGİL: “KÖKLERİMİZE SADIK KALARAK GELECEĞE YÜRÜMELİYİZ”

Ahmet Ürkmezgil, yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türk sporunun temel taşıdır. Beşiktaş, 1903 yılında Serencebey’de Osman Paşa Konağı’nda başlayan ve 122 yıldır devam eden “Şerefiyle oynayıp, Hakkıyla kazananların” gurur hikâyesidir” derken, “Bu büyük camiaya hizmet etmenin sorumluluğu ve yükü ağırdır. Bugün bizlere düşen, değerlerimizi daha da yüceltmek, kulübümüzün köklerine sadık kalarak geleceğe güçlü adımlarla yürümektir” ifadelerini kullandı.

“SORUNLARIN FARKINDAYIZ AMA GÜCÜMÜZÜN DE BİLİNCİNDEYİZ”

Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ömür boyu Beşiktaşımız için taraftar, kongre üyesi, Divan Kurulu Üyesi ve 7 yıl da Beşiktaş Genel Sekreteri olarak hizmet etmenin onurunu yaşadım. Şimdi de birbirinden değerli yol arkadaşlarımla birlikte, Divan Kurulu Başkanlığı için sizlerin karşısındayım. Beşiktaş’ın yaşadığı sorunların, sıkıntıların farkındayız. Ancak bilinmelidir ki gücünün ve büyüklüğünün de idrakindeyiz. Bazen görev sizi çağırır. Camia yıllardır bizi uzlaştırıcı duruşumuz, çalışkan ve üretken tavrımızla tanır. Bugün, Beşiktaşımızın büyüklüğüne ve sarsılmaz değerlerine sahip çıkmak ve bu sorumluluğu üstlenmek adına Divan Başkan Adaylığımı açıklıyorum.

“DİVAN KURULU, KENETLENMENİN ÇATISI OLACAK”

İçinden geçtiğimiz dönem gösterdi ki; Kulübümüzün her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrılık değil, birleşme zamanı; kırgınlık değil, kucaklaşma zamanıdır. Beşiktaş’ın büyüklerinin, akil insanlarının oluşturduğu Divan Kurulu birlik beraberliğin, bütünleşme ve kenetlenmenin “BÜYÜK ÇATISI” olacaktır. Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımızla büyük Beşiktaş’ımıza en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Birbirinden kıymetli projeler üretiyoruz. Seçime kadar belli aralıklarla hem ekibimizin tamamını hem de bizleri çok heyecanlandıran birbirinden değerli projelerimizi sizlerle paylaşacağız. Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil olarak hem Divan Kurulumuza hem de tüm camiamıza ‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’ diyorum. Siz kıymetli Divan Kurulu Üyelerimizi; ‘BİRLİK DİVANI’na davet ediyorum.”

AHMET ÜRKMEZGİL KİMDİR?

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ahmet Ürkmezgil, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ürkmezgil, üniversite mezunudur. Matbaacılık alanında faaliyet gösteren Promat Matbaacılık'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ahmet Ürkmezgil, amatör ve profesyonel futbol hayatının dışında Siyah-Beyazlı kulüpte 40 yıllık kongre üyesi olup 7 yıl boyunca Genel Sekreterlik görevini sürdürmüştür.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay şampiyonluk göndermesi! "Ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar”Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay şampiyonluk göndermesi! "Ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar”
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valilere talimat verdi: "Kimse kendine güvenmesin"

Valilere talimat verdi: "Kimse kendine güvenmesin"

Bisiklet kullanırken polise yakalandı! "Eşek bile kullanamazsın"

Bisiklet kullanırken polise yakalandı! "Eşek bile kullanamazsın"

Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki de son maçım"

Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki de son maçım"

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay şampiyonluk göndermesi! "Ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar”

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay şampiyonluk göndermesi! "Ben hacdan dönsem eşim dostum daha kalabalık karşılar”

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.