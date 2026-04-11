Beşiktaş'ın eski golcüsü Ciro Immobile şov yaptı! Sadece 13 dakika yetti

Fransa Ligue 1’de 29. haftanın açılış karşılaşmasında Paris FC ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadelede sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan taraf ev sahibi ekip olurken, gecenin öne çıkan ismi Ciro Immobile oldu.

IMMOBILE MAÇA DAMGA VURDU

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen deneyimli golcü Ciro Immobile, Monaco karşısında sergilediği performansla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Yıldız futbolcu, 1 gol ve 1 asistle takımına önemli katkı sağladı.

ERKEN GELEN GOL VE ASİST

Karşılaşmaya hızlı başlayan Paris FC’de Immobile, 8. dakikada ağları sarsarak takımını 2-0 öne taşıdı. Tecrübeli forvet, 21. dakikada Ikone’nin kaydettiği golde de asist yaparak farkın açılmasında önemli rol oynadı.

75. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Mücadelede etkili bir performans ortaya koyan Immobile, 75. dakikada yerini Gory’ye bırakarak oyundan alındı. Teknik heyet, yıldız oyuncuyu alkışlar eşliğinde kenara aldı.

SON HAFTALARDA FORM GRAFİĞİNİ YÜKSELTTİ

Ara transfer döneminde Paris FC’ye katılan Immobile, ligde şu ana kadar 8 maçta görev yaptı. 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli isim, bu katkının tamamını son 3 karşılaşmada elde etti.