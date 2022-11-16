Beşiktaş'ın eski golcüsü John Carew'e 14 ay hapis cezası!

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından John Carew'e hayatının şoku geldi. Norveçli yıldız, 14 ay hapis ve 45 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı. Carew, işlediği dolandırıcılık suçlamasını kabul etti.

KENDİSİNİ SAVUNDU: BİLEREK YAPMADIM

Carew yaptığı savunmada, bilerek dolandırıcılık yapmadığını ve sadece vergi kaçırdığını söylemişti. İtiraf etmesi nedeniyle bu davanın bir itiraf davası olarak ele alınması gerektiğinde ısrar etmişti. Fakat Carew'in itirafı işe yaramadı ve 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BEŞİKTAŞ CAREW'DEN PARA KAZANMIŞTI

Carew, Beşiktaş'ta forma giydikten 1 yıl sonra yaklaşık 7.60 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olmuştu. Lyon'dan sonra Aston Villa'ya imza atan yıldız oyuncu, Stoke City ve ardından West Ham United'da top koşturmuştu.

