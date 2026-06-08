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Trabzonspor'da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor?

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansla alkış toplayan kaleci Andre Onana için İngiltere’den geri dönüş çağrısı geldi. Kontratı Manchester United'da bulunan tecrübeli eldivenin, Ada temsilcisinin hazırlık kampına katılarak takımdaki geleceğini şekillendirmek istediği iddia edildi.

Trabzonspor'da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor?
Burak Kavuncu
Andre Onana

Andre Onana

KMR Kamerun
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor’un kalesini koruyan Andre Onana, Manchester United’a geri dönüyor! Mundo Deportivo, Kamerunlu kalecinin İngiliz ekibinin kampına katılarak Senne Lammens’ten formayı geri almayı hedeflediğini yazdı. Trabzonspor ise oyuncuyu bir yıl daha kiralamak istiyor.

TRABZONSPOR'DA ONANA BİLMECESİ! KAMERUNLU KALECİ MANCHESTER UNITED'A DÖNÜYOR! İŞTE SEBEBİ...

Trabzonspor da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor? 1

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Trabzonspor forması giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Andre Onana'nın geleceği netleşmeye başladı. Karadeniz fırtınasında geçirdiği dönemin ardından Kamerunlu eldivenin, yeni sezon öncesinde rotayı yeniden İngiltere’ye çevirdiği bildirildi. İspanyol basınının köklü gazetelerinden Mundo Deportivo'nun paylaştığı özel habere göre; deneyimli kaleci kariyeriyle ilgili radikal bir karar aldı.

UNİTED KAMPINA KATILMAK İSTİYOR! HEDEF LAMMENS'İ KESMEK

Trabzonspor da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor? 2

Oyuncuya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Andre Onana, Manchester United'ın yeni sezon öncesi gerçekleştireceği hazırlık kampına kesin olarak katılmak istiyor. İngiliz devinde kalıcı olmak hedefiyle Ada'ya dönmeye hazırlanan Kamerunlu kalecinin asıl amacı, kampta üst düzey bir performans sergileyerek teknik direktörün gözüne girmek. Onana, burada sergileyeceği grafik ile kadrodaki doğrudan rakibi Senne Lammens'in önüne geçmeyi ve Kırmızı Şeytanlar'ın 1 numaralı formasını geri almayı planlıyor.

TRABZONSPOR 'BİR YIL DAHA' DİYOR AMA KARAR ONANA'NIN

Trabzonspor da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor? 3

Karadeniz ekibi Trabzonspor ise başarılı kalecinin performansından son derece memnun. Bordo-mavili yönetimin, Onana'yı bir sezon daha kiralık olarak kadrosunda tutmaya sıcak baktığı ve İngiliz kulübünün kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi. Ancak transferde nihai karar, Manchester United ile 2028 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan Andre Onana’ya ait olacak.

SEZONU 33 MAÇLA TAMAMLADI

Trabzonspor da Onana kararını verdi! Transfer mi oluyor? 4

Trabzonspor kalesini geçtiğimiz sezon başarıyla koruyan Andre Onana, bordo-mavi formayla tam 33 resmi karşılaşmada görev alarak istikrarlı bir görüntü çizmiş ve takımın savunma emniyetinde önemli bir rol oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Manchester United Andre Onana
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