Beşiktaş’ın eski golcüsünün yeni kulübü çok şaşırttı! Nereden nereye...

Ülkemize Alanyaspor formasıyla 2016-2017 sezonunda ayak basan yıldız golcü oyuncu, gösterdiği performansla 2017-2018 döneminde 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

BREZİLYA 3. LİG'E TRANSFER OLDU

Beşiktaş’da 29 maçta forma giyen 11 gol kaydeden Vagner love, 1 sezon sonra ayrılmıştı. Kariyerinin sonlarında olan 41 yaşındaki golcü oyuncu, Brezilya Serie C ekiplerinden Retro FC'ye transfer oldu.

BEŞİKTAŞ’DAN SONRA KİMSE BONSERVİS ÖDEMEDİ!

2017-2018 sezonunda Alanyaspor’dan Beşiktaş’a 3 milyon Euro’ya transfer olan yıldız oyuncu için bir daha asla transfer bedeli ödenmemesi gözlerden kaçmadı.