SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş’ın eski golcüsünün yeni kulübü çok şaşırttı! Nereden nereye...

Liglerin sona ermesinin ardından transfer piyasasında hareketlilik tüm dünyada canlandı. Resmi açıklamalar ve imzalar art arda duyurulurken, yolu ülkemizden de geçen Vagner Love’un yeni kulübü de belli oldu.

Beşiktaş’ın eski golcüsünün yeni kulübü çok şaşırttı! Nereden nereye...
Burak Kavuncu

Ülkemize Alanyaspor formasıyla 2016-2017 sezonunda ayak basan yıldız golcü oyuncu, gösterdiği performansla 2017-2018 döneminde 3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olmuştu.

BREZİLYA 3. LİG'E TRANSFER OLDU

Screenshot_8

Beşiktaş’da 29 maçta forma giyen 11 gol kaydeden Vagner love, 1 sezon sonra ayrılmıştı. Kariyerinin sonlarında olan 41 yaşındaki golcü oyuncu, Brezilya Serie C ekiplerinden Retro FC'ye transfer oldu.

BEŞİKTAŞ’DAN SONRA KİMSE BONSERVİS ÖDEMEDİ!

vagner-love-von-besiktas-jubelt-1541083286-18600

2017-2018 sezonunda Alanyaspor’dan Beşiktaş’a 3 milyon Euro’ya transfer olan yıldız oyuncu için bir daha asla transfer bedeli ödenmemesi gözlerden kaçmadı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştıTalisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştı
Podolski'den Leroy Sane paylaşımı! Yanıt verdi...Podolski'den Leroy Sane paylaşımı! Yanıt verdi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Brezilya son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'çok önemli' diyerek duyurdu! Türkiye'de üretilecek, Endonezya'ya ihraç edilecek

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü!

Süper Lig'in yıldızıydı! Yeni adresi çok şaşırttı...

Süper Lig'in yıldızıydı! Yeni adresi çok şaşırttı...

G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Osimhen için görülmemiş teklif

G.Saray'dan resmi açıklama geldi! Osimhen için görülmemiş teklif

Tüm dünyada son dakika olarak geçti! G.Saray'dan F.Bahçe'ye sezonun ilk çalımı...

Tüm dünyada son dakika olarak geçti! G.Saray'dan F.Bahçe'ye sezonun ilk çalımı...

Ve İstanbul'dan ayrıldı! İşte giderken ardında bıraktığı mektup...

Ve İstanbul'dan ayrıldı! İşte giderken ardında bıraktığı mektup...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.