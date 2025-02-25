Beşiktaş'ın eski hocası şimdi de oraya gitti! İngilizler özel bir paylaşımla duyurdu...

Bir zamanlar Beşiktaş'ta çalışan ve büyük umutlarla takımın başına getirilen Valerien Ismael, Türkiye'den sonra başka yerde de bir türlü dikiş tutturamadı. Şimde ise Watford için çalışacak.

BEŞİKTAŞ'TA 1.72 PUAN ORTALAMASI YAKALAMIŞTI

2022-23 sezonunda Ülkemizde Beşiktaş'ta da görev alan Valerien Ismael, 215 gün takımının başında kalabilmişti. Burada çıktığı 18 resmi maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Ismael, 1.72 puan ortalaması yakalamıştı. Valerien Ismael özellikle kenarda enerjisi ve hareketleriyle taraftarın sevgisini kazanmış fakat başarısızlıkla beraber bütün sempatikliğini kaybetmişti. Beşiktaş yönetimide taraftarında baskısı ile deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.