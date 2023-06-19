Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic Süper Lig'e Karagümrük ile geri dönüyor!

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla transfer hareketliliği hız kazanırken, birçok takımda da yeni hoca arayışları devam ediyor. Yeni sezonda birçok yeni teknik direktöre ev sahipliği yapacak olan Süper Lig için 3 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran ve Türkiye'de oldukça yakından tanınan Slaven Bilic iddiası da ortaya atıldı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİYDİ...

Beşiktaş'ın başında 89 maça çıkan ve 2014/15 sezonunda Türkiye'ye veda eden Hırvat teknik adam 1.82'lik maç başı puan ortalaması yakalarken karakteriyle de taraftarın sevgilisi olmuştu.

Süper Lig macerasının ardından İngiltere'ye atılan 54 yaşındaki Bilic, uzun yıllar West Brom'u çalıştırmıştı. Ardından Çin ekibi BJ Guoan'ın başına geçen tecrübeli isim, son olarak Championship ekibi Watford'da görev almıştı. Son takımı Watford ile 26 maça çıkan Slvaen Bilic, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 1.42'lik maç başı puan ortalaması yakalamıştı.

GERİ DÖNÜYOR

İsmi bir dönem Trabzonspor ile de anılan Bilic tekrar bir Türkiye macerasına oldukça yakın... Andrea Pirlo sonrası yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fatih Karagümrük, yine son derece dikkat çekici isimlerle görüşmeler yürütürken, listedeki isimlerden biri de Bilic...

Fanatik'te yer alan habere göre; Karagümrükspor Başkanı Süleyman Hurma, önümüzdeki sezon için takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmek istiyor. Hurma, bu kapsamda Beşiktaş'ın iki eski hocasıyla görüşme gerçekleştirdi.

BILIC VE GUTI...

Karagümrükspor'da başkan Süleyman Hurma, Beşiktaş'ın eski hocalarından Slaven Bilic ve eski yardımcı antrenörlerinden Guti Hernandez'le görüşme yaptı. Hurma, iki teknik direktörün de şartlarına bakıp buna göre son kararını verecek. İki eski hocanın tüm şartları soruldu ve buna göre bir değerlendirme yapılacak. Karagümrük'ün yeni hocasının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.



