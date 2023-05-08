Beşiktaş'in eski teknik direktörü Valerien Ismael'den kulüp başkanlarına gönderme!

Beşiktaş'ta çalışan ve gösterdiği başarısız performansı sonrası görevden alınan Valerien Ismael, İstanbul günleri hakkında flaş ifadeler kullandı.
Türkiye kariyeri ile ilgili konuşan Valerien Ismael, "İngiltere ve Türkiye'de patron tamamen teknik direktör. Bir de fikirleri olan kulüp sahipleri ya da başkanlar var. Bu olayı başka bir ülkede görmedim." dedi.
"Türkiye'de cennet ile cehennem arasında bir yer yok, ikisinden biri. Beşiktaş ile harika bir 7 ay geçirdim ama baskı çok yüksekti. Her zaman kazanmak zorundaydık. Beraberlikler bile yetmiyordu."
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