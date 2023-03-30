Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic'ten flaş itiraf: 'Bize iyi davranmadılar!'

Beşiktaş'ın 31. Ağustos 2018 tarihinde İtalya'nın Torino takımından transfer ettiği ve bonservisine 6,5 milyon euro ödediği Adem Ljajic, siyah - beyazlı takımdaki son döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Fabrice N'Sakala ve Jeremain Lens ile birlikte takımdan ayrı şekilde idmanlarını sürdüren Sırp futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Adem Ljajic, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemden bahseden başarılı oyuncu, "Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım." ifadelerini kullandı.

