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Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic'ten flaş itiraf: 'Bize iyi davranmadılar!'

30.03.2023 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'a 31 Ağustos 2018 tarihinde transfer olan ve 1 Süper Lig ile 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan Adem Ljajic, siyah - beyazlılardaki son döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Sırp futbolcudan Beşiktaş'ta forma giydiği zamana dair itiraflar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Adem Ljajic'ten flaş itiraf: 'Bize iyi davranmadılar!'

Beşiktaş'ın 31. Ağustos 2018 tarihinde İtalya'nın Torino takımından transfer ettiği ve bonservisine 6,5 milyon euro ödediği Adem Ljajic, siyah - beyazlı takımdaki son döneminde kadro dışı bırakılmıştı. Fabrice N'Sakala ve Jeremain Lens ile birlikte takımdan ayrı şekilde idmanlarını sürdüren Sırp futbolcu, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

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Bu sezon başında Fatih Karagümrük'e transfer olan Adem Ljajic, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemden bahseden başarılı oyuncu, "Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım." ifadelerini kullandı.

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