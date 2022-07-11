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Beşiktaş'ın eski yıldızı Bernard Mensah'tan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük övgü! "100 milyon euro"

11.07.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya geldi. Sakarya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0 kazandı. Karşılaşmaya Arda Güler'in attığı müthiş gol ve performansı damga vurdu. Sosyal medyada 'Lionel Messi' benzetmeleri yapılan Arda Güler için Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bernard Mensah'tan flaş bir paylaşım geldi. Mensah, genç futbolcuya büyük bir övgüde bulundu.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bernard Mensah'tan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük övgü! "100 milyon euro"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı Sakaryalı merhum Alpay Kazan anısına Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, 87. dakikada Arda Güler ve 89. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmaya Arda Güler'in attığı müthiş frikik golü damgasını vurdu.

FARK YARATTI

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Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı müsabakanın 60. dakikasında oyuna giren Arda Güler; sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken, 87. dakikada attığı frikik golüyle perdeyi açan isim oldu.

İKİ DAKİKADA İKİ GOLE ETKİ

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Güler, 1 dakika sonra ise Serdar Dursun'un attığı golde kilit pası veren isim oldu ve sarı - lacivertlilerin iki dakikada iki gol atmasını sağladı.

BERNARD MENSAH'TAN PAYLAŞIM

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Şu sıralar Kayserispor'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynamış olan Bernard Mensah, karşılaşmanın ardından Arda Güler için flaş bir paylaşımda bulundu.

"100 MİLYON EURO"

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Arda Güler için büyük övgüde bulunan Mensah'ın paylaşımında, "Arda Güler, Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı onu 100 milyon euro'ya satarlardı." ifadeleri yer aldı.

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Fenerbahçeli taraftarlar, Mensah'ın tweet'ini beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.


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transfer Acun Ilıcalı Bernard Mensah Arda Güler beşiktaş fenerbahçe hull city
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