Beşiktaş'ın eski yıldızı Bernard Mensah'tan Fenerbahçeli Arda Güler'e büyük övgü! "100 milyon euro"

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı. Fenerbahçe taraftarı Sakaryalı merhum Alpay Kazan anısına Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı - lacivertliler, 87. dakikada Arda Güler ve 89. dakikada Serdar Dursun'un attığı gollerle 2-0 kazandı. Karşılaşmaya Arda Güler'in attığı müthiş frikik golü damgasını vurdu.

FARK YARATTI

Fenerbahçe'nin Hull City ile oynadığı müsabakanın 60. dakikasında oyuna giren Arda Güler; sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken, 87. dakikada attığı frikik golüyle perdeyi açan isim oldu.

İKİ DAKİKADA İKİ GOLE ETKİ

Güler, 1 dakika sonra ise Serdar Dursun'un attığı golde kilit pası veren isim oldu ve sarı - lacivertlilerin iki dakikada iki gol atmasını sağladı.

BERNARD MENSAH'TAN PAYLAŞIM

Şu sıralar Kayserispor'da forma giyen ve bir dönem Beşiktaş'ta da oynamış olan Bernard Mensah, karşılaşmanın ardından Arda Güler için flaş bir paylaşımda bulundu.

"100 MİLYON EURO"

Arda Güler için büyük övgüde bulunan Mensah'ın paylaşımında, "Arda Güler, Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı onu 100 milyon euro'ya satarlardı." ifadeleri yer aldı.

???? Bernard Mensah: "Arda Güler, Brezilyalı ya da İngiliz olsaydı onu 100 milyon euro'ya satarlardı." https://t.co/G7qEgcuxlF pic.twitter.com/iku3JbGKt0 — Mynet Spor (@mynetspor) July 11, 2022

Fenerbahçeli taraftarlar, Mensah'ın tweet'ini beğeni ve retweet yağmuruna tuttu.



