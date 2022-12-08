Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Karaboğa efsanesi görenleri şaşırttı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi, geçmişte Dünya Kupası'nda gösterdiği performansları sebebiyle 'Yılın Futbolcusu' ödüllerinde tam 3 kez üçüncü olmayı başardı.
Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi'nin yeri Beşiktaş taraftarı için bambaşka.
1996 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 114 karşılaşmaya çıkan Amokachi, bu malarda tam 26 gol kaydetti.
Nijeryalı futbolcu bilhassa derbi maçlarında gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının hafızlarına kazındı.
Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi yıllara yenik düştü.
Twitter'da yaptığı canlı yayında Nijerya maçlarını yorumlayan eski futbolcunun kilo aldığı görüldü.
Beşiktaş taraftarı 49 yaşındaki Nijeryalı eski futbolcuyu unutmadı.
Beşiktaş taraftarları, yaptıkları yorumlarla Daniel Amokachi'yi desteklemeye devam ediyor.