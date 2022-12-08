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Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Karaboğa efsanesi görenleri şaşırttı

08.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta 1996-1999 yılları arasında forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi'nin son hali görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sık sık paylaşımda bulunan 49 yaşındaki Amokachi, Nijerya maçlarını yorumlamaya devam ediyor. İşte yıllara yenik düşen Daniel Amokachi'nin son hali...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi'nin son hali ağızları açık bıraktı! Karaboğa efsanesi görenleri şaşırttı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi, geçmişte Dünya Kupası'nda gösterdiği performansları sebebiyle 'Yılın Futbolcusu' ödüllerinde tam 3 kez üçüncü olmayı başardı.

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Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi'nin yeri Beşiktaş taraftarı için bambaşka.

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1996 yılında transfer olduğu Beşiktaş'ta 114 karşılaşmaya çıkan Amokachi, bu malarda tam 26 gol kaydetti.

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Nijeryalı futbolcu bilhassa derbi maçlarında gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının hafızlarına kazındı.

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YILLAR BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZI AMOKACHİ'YE ACIMADI

Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Amokachi yıllara yenik düştü.

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Twitter'da yaptığı canlı yayında Nijerya maçlarını yorumlayan eski futbolcunun kilo aldığı görüldü.

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Beşiktaş taraftarı 49 yaşındaki Nijeryalı eski futbolcuyu unutmadı.

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Beşiktaş taraftarları, yaptıkları yorumlarla Daniel Amokachi'yi desteklemeye devam ediyor.

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Süper Lig beşiktaş daniel amokachi

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