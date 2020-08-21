Beşiktaş'ın eski yıldızı Negredo'dan açıklama

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alvaro Negredo, yaşına rağmen oyuna karşı olan heyecanını koruyor.
35 yaşındaki forvet, gelecek sezon La Liga'da mücadele edecek olan Cadiz'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu La Liga 2'de geçiren İspanyol ekibi ilk transferini Negredo'yu alarak gerçekleştirmişti.
Negredo yaptığı açıklamada; "Cadiz, harika bir kulüp ve taraftarlar çok özel. Buraya gelmek benim ilk tercihimdi. Bu büyük ligde yeniden mücadele etmek istiyorum. Yaş sadece bir sayı ve ben 35 hissetmiyorum. Hala genç hissediyorum." dedi.
İspanyol forvet, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş adına mücadele etti. 35'lik Negredo, o sezon çıktığı 43 maçta 15 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
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