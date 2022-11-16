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Beşiktaş’ın eski yıldızı yıllara yenik düştü! Kadıköy Panteri Daniel Pancu'yu bir de şimdi görün

16.11.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların kalesini koruyarak hafızalara kazınan Daniel Pancu, şimdilerde ülkesi Romanya'da spor yorumculuğu yapıyor. Bir süredir Voluntari Futbol Akademisi'nde teknik koordinatör olarak kariyerine devam eden eski futbolcu Daniel Pancu'nun son halini görenler tanımakta zorlandı. Yıllar, Beşiktaş'ın eski yıldızı Daniel Pancu'ya acımadı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı yıllara yenik düştü! Kadıköy Panteri Daniel Pancu'yu bir de şimdi görün

Beşiktaş’ın eski yıldızı Daniel Pancu şimdilerde spor programlarında futbol yorumculuğu yapıyor. Pancu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Siyah beyazlı taraftarlar, ülkemizde 2002 - 2006 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Daniel Pancu'yu unutmadı.

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Birçok Instagram kullanıcısı, "Beşiktaş'a teknik direktör olarak gel", "Kadıköy panteri" gibi yorumlarda bulunarak 44 yaşındaki eski futbolcuya sevgilerini dile getiriyor.

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YILLAR BEŞİKTAŞ'IN ESKİ YILDIZINA ACIMADI

Öğrencileriyle sahada çekildiği fotoğrafları paylaşan Daniel Pancu'nun son hali görenleri şaşırttı.

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DANİEL PANCU'NUN SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Daniel Pancu'nun Beşiktaş ve Bursaspor'da oynadığı dönemden eser yok.

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Anahtar Kelimeler:
Daniel Pancu beşiktaş fenerbahçe

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