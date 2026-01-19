SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya uçuyor! Demir Ege Tıknaz Braga'da: İşte anlaşmanın mali detayları...

Beşiktaş altyapısından yetişen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'ya transfer oluyor. Siyah-Beyazlılar, genç oyuncunun transferi için Portekiz ekibiyle her konuda anlaşma sağladı. İşte satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan pay maddesi!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya uçuyor! Demir Ege Tıknaz Braga'da: İşte anlaşmanın mali detayları...
Emre Şen
Demir Ege Tıknaz

Demir Ege Tıknaz

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz temsilcisi Braga ile el sıkıştı. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolleri ve resmi imza için Portekiz'e gitmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU: 5 MİLYON EURO!

Beşiktaş ın genç yıldızı Avrupa ya uçuyor! Demir Ege Tıknaz Braga da: İşte anlaşmanın mali detayları... 1

Yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Braga, Demir Ege'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY

Beşiktaş ın genç yıldızı Avrupa ya uçuyor! Demir Ege Tıknaz Braga da: İşte anlaşmanın mali detayları... 2

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de ekletti. Braga'nın satın alma opsiyonunu kullanması ve oyuncuyu ileride başka bir takıma satması durumunda, Beşiktaş bu transferden %20 pay alacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Demir Ege Tıknaz, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe kazanmaya devam ediyor: "Çok önemli 3 puan aldık"Göztepe kazanmaya devam ediyor: "Çok önemli 3 puan aldık"
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu! LeBron James'in serisi sona erdiNBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu! LeBron James'in serisi sona erdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş braga Demir Ege Tıknaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den birçok ilde sarı kodlu kar alarmı!

Meteoroloji'den birçok ilde sarı kodlu kar alarmı!

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası!

Fenerbahçe'nin yeni transferine çok sert sözler: Futbol ukalası!

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Kredi faizi rekor kırdı, mevduatta sert düşüş

Kredi faizi rekor kırdı, mevduatta sert düşüş

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.