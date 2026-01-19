Beşiktaş'ın genç yıldızı Avrupa'ya uçuyor! Demir Ege Tıknaz Braga'da: İşte anlaşmanın mali detayları...

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz temsilcisi Braga ile el sıkıştı. Genç futbolcunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolleri ve resmi imza için Portekiz'e gitmesi bekleniyor.

SATIN ALMA OPSİYONU: 5 MİLYON EURO!

Yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Braga, Demir Ege'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak. Sözleşmede 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunacak.

SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun potansiyelini göz önünde bulundurarak anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi de ekletti. Braga'nın satın alma opsiyonunu kullanması ve oyuncuyu ileride başka bir takıma satması durumunda, Beşiktaş bu transferden %20 pay alacak.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 maça çıkan Demir Ege Tıknaz, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.