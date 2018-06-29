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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.06.2018 18:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu!

Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçları programı belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takım, Slovakya ve Avusturya kamplarında 6 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş, 30 Haziran-8 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin, 11 Temmuz-20 Temmuz'da da Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında kamp çalışması gerçekleştirecek.

Slovakya kampında 7 Temmuz'da BFC Siofok ve 8 Temmuz'da Gyirmot FC Gyor ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avusturya kampında ise 12 Temmuz'da Shaktar Donetsk, 15 Temmuz'da CSKA Moskova, 17 Temmuz'da Reading ve 20 Temmuz'da Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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