SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın hedefi Volkan Babacan

Beşiktaş'ın hedefi Volkan Babacan

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.02.2020 23:17 | Son Güncelleme

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Karius yeni sezonda bizimle olmayacak" açıklamasının ardından Beşiktaş'ın da planı ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'de formayı unutan Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın hedefi Volkan Babacan

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Loris Karius ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Yalçın, Alman file bekçisinin kiralık kontratındaki 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmasının zor olduğunu belirterek takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların yeni sezondaki kaleci planı ortaya çıktı. Beşiktaş, Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'de Mert Günok'un gerisinde kalan ve fazla forma şansı bulamayan Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sezon başında da gündeme gelen tecrübeli kalecinin kulübüyle 2021'e kadar kontratı bulunuyor. 31 yaşındaki file bekçisinin de bu transfere sıcak baktığı kaydedilirken sezon sonunda Başakşehir'e resmi teklif yapılacak. Turuncu-lacivertli kulübün Volkan'ın da oynamak için ayrılmak istemesi nedeniyle transfere kolaylık sağlaması bekleniyor.

İKİ SEZONDUR FORMAYI UNUTTU

Başakşehir'le bu sezon sadece 5 kupa maçında görev alan Volkan Babacan, geçtiğimiz sezon ise 4'ü kupa, 1'i Süper Lig olmak üzere 5 kez sahaya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Vodafone Park'taki galibiyet oranı düştüVodafone Park'taki galibiyet oranı düştü
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş volkan babacan Transfer başakşehir sergen yalçın

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

G.Saray'dan F.Bahçe derbisi sonrası flaş açıklama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

Avcı'nın oğlundan olay paylaşım

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın hedefi Volkan Babacan

Beşiktaş aradığı kaleciyi Süper Lig'de buldu

Kevin N'Koudou: Trabzonspor maçından sonra 2 gün uyuyamadım

N'Koudou'dan Trabzon maçı itirafı

Beşiktaş Vodafone Park'ta en kötü sezonunu yaşıyor

Vodafone Park'taki galibiyet oranı düştü

Sergen Yalçın: Karius gelecek sezon yok

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Beşiktaşlı yıldızlar Elneny, Boateng ve Karius'tan açıklamalar!

''Sezonun en iyi futbolunu oynadık''

ÖZET | Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Vodafone Park'ta gol düellesu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.