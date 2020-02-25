Beşiktaş'ın hedefi Volkan Babacan

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Loris Karius ile ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti. Yalçın, Alman file bekçisinin kiralık kontratındaki 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılmasının zor olduğunu belirterek takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlıların yeni sezondaki kaleci planı ortaya çıktı. Beşiktaş, Başakşehir'in yedek kalecisi Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak istiyor.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Beşiktaş yönetimi, Başakşehir'de Mert Günok'un gerisinde kalan ve fazla forma şansı bulamayan Volkan Babacan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sezon başında da gündeme gelen tecrübeli kalecinin kulübüyle 2021'e kadar kontratı bulunuyor. 31 yaşındaki file bekçisinin de bu transfere sıcak baktığı kaydedilirken sezon sonunda Başakşehir'e resmi teklif yapılacak. Turuncu-lacivertli kulübün Volkan'ın da oynamak için ayrılmak istemesi nedeniyle transfere kolaylık sağlaması bekleniyor.

İKİ SEZONDUR FORMAYI UNUTTU

Başakşehir'le bu sezon sadece 5 kupa maçında görev alan Volkan Babacan, geçtiğimiz sezon ise 4'ü kupa, 1'i Süper Lig olmak üzere 5 kez sahaya çıktı.

