Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken; Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş karşısındaki başarlı performanslarına bir yenisini ekledi.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA REKOR

Kasım 2024'de görevi Fatih Tekke'den devralan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a rakip olduğu ilk 5 maçındada mağlubiyet yüzü görmeyerek bir rekora imza attı.

32 YIL SONRA BAŞARDI

Yılmaz Vural'dan (6 maç; Mayıs 1987-Mart 1992) bu yana Beşiktaş ile karşılaştığı ilk beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ilk yerli teknik direktör olan Sami Uğurlu, siyah - beyazlılara karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.