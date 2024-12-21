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Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.12.2024 22:06
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Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun son sezonlardaki Beşiktaş karnesi dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın kabusu Sami Uğurlu: 32 yıl sonra bir ilki başardı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken; Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş karşısındaki başarlı performanslarına bir yenisini ekledi.

BEŞİKTAŞ KARŞISINDA REKOR

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Kasım 2024'de görevi Fatih Tekke'den devralan Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş'a rakip olduğu ilk 5 maçındada mağlubiyet yüzü görmeyerek bir rekora imza attı.

32 YIL SONRA BAŞARDI

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Yılmaz Vural'dan (6 maç; Mayıs 1987-Mart 1992) bu yana Beşiktaş ile karşılaştığı ilk beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ilk yerli teknik direktör olan Sami Uğurlu, siyah - beyazlılara karşı çıktığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 1
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
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