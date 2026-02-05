SPOR

Beşiktaş'ın kaleci hayaline "Kırmızı" duvar! Altay Bayındır "Tamam" dedi!

Kara Kartal'ın kale operasyonunda şok gelişme! Mert Günok'un Fenerbahçe'ye transferi sonrası rota İngiltere'ye çevrilmişti. Milli eldiven Altay Bayındır, Dünya Kupası öncesi form tutmak için Beşiktaş'ın teklifine "Evet" dedi ancak Manchester United yönetiminden veto geldi. Transfer resmen tıkandı!

Emre Şen
Ara transfer döneminde kalesini sağlama almak isteyen Beşiktaş, rotayı Fenerbahçe'nin eski yıldızı, milli gururumuz Altay Bayındır'a çevirmişti. Siyah-Beyazlılar, İngiltere'de aradığı şansı bulamayan tecrübeli eldiven için Manchester United'ın kapısını çaldı ancak beklediği yanıtı alamadı.

ALTAY "GELİRİM" DEDİ

Beşiktaş yönetimi, transfer için önce oyuncu cephesiyle temasa geçti. Manchester United'da ikinci kaleci konumunda olan ve istediği süreleri alamayan Altay Bayındır'dan Siyah-Beyazlılara olumlu dönüş geldi.

Haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek ve A Milli Takım kalesini korumak isteyen 27 yaşındaki file bekçisinin, düzenli oynamak adına Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

MANCHESTER UNITED'DAN İZİN ÇIKMADI

Ancak Beşiktaş'a kötü haber Ada'dan geldi. Altay'ın isteğine rağmen Manchester United kulübü, bu ayrılığa kesin olarak karşı çıktı. İngiliz devi, kadro derinliğini korumak adına milli kalecinin takımdan ayrılmasına izin vermedi ve görüşmeleri sonlandırdı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon kupa maçları ağırlıklı olmak üzere 6 karşılaşmada görev alan Altay Bayındır, kalesinde 11 gol gördü. Beşiktaş yönetimi, Altay defterinin kapanmasının ardından listedeki diğer adaylara (Mamardashvili gibi) yönelmek zorunda kaldı.

