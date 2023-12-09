Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'tan takım arkadaşlarına eleştiri! "Daha fazla şey söylenebilir!"

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ı 7 maç aradan sonra yendi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından siyah - beyazlıların kalecisi Mert Günok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günok, takım arkadaşlarına sitem etti.

"OYUNUMUZ ÇOK DA İYİ GİTMİYOR"

Siyah-beyazlı camiaya yönelik konuşan tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.

"BİRÇOK OYUNCUNUN SORUMLULUK ALMASI GEREK"

Takım arkadaşlarını eleştiren Günok, "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncunun sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullandı.





