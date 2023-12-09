SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'tan takım arkadaşlarına eleştiri! "Daha fazla şey söylenebilir!"

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'tan takım arkadaşlarına eleştiri! "Daha fazla şey söylenebilir!"

09.12.2023 22:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Siyah - beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve 7 maç aradan sonra rakibine kaybetti. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Günok, takım arkadaşlarına sitem etti. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ı 7 maç aradan sonra yendi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından siyah - beyazlıların kalecisi Mert Günok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Günok, takım arkadaşlarına sitem etti.

"OYUNUMUZ ÇOK DA İYİ GİTMİYOR"

AA-20231209-33144338-33144337-BESIKTAS_FENERBAHCE (Large)

Siyah-beyazlı camiaya yönelik konuşan tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.

"BİRÇOK OYUNCUNUN SORUMLULUK ALMASI GEREK"

AA-20231209-33144784-33144781-BESIKTAS_FENERBAHCE (Large) (Large)

Takım arkadaşlarını eleştiren Günok, "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncunun sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!Rıdvan Dilmen derbinin ardından F.Bahçe'yi öve öve bitiremedi!
İsmail Kartal'dan liderlik açıklaması!İsmail Kartal'dan liderlik açıklaması!
Rıza Çalımbay'dan Şenol Güneş'e gönderme!Rıza Çalımbay'dan Şenol Güneş'e gönderme!
Anahtar Kelimeler:
Mert Günok Derbi beşiktaş fenerbahçe beşiktaş, süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli tepki göstermişti! Saffet Sancaklı, MHP’den istifa ettiğini duyurdu

Bahçeli tepki göstermişti! Saffet Sancaklı, MHP’den istifa ettiğini duyurdu

F.Bahçe'den peş peşe göndermeler!

F.Bahçe'den peş peşe göndermeler!

Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Zonguldak'ta heyelan

Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Zonguldak'ta heyelan

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Beşiktaş Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasından koştu geldi!

Rıza Çalımbay'dan Şenol Güneş'e gönderme!

Rıza Çalımbay'dan Şenol Güneş'e gönderme!

''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Sözleri gündem yarattı! "Biz Müslüman ülkeyiz, bol bol var"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.