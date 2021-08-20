Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Batshuayi ve Teixeira...

Süper Lig 'in 2. haftasında yarın Gaziantep FK'nın konuğu olacak olan Beşiktaş 'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah Beyazlılar'da yeni transferler Michy Batshuayi, Mert Günok ve Alex Teixeira da yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekibin Gaziantep FK maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu- Mert Günok, Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, N'Koudou, Salih Uçan, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Larin, Ghezzal, Necip Uysal, N'Sakala, Welinton, Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Teixeira."

