Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv'e yenilmesi sonrası Nihat Kahveci çıldırdı! "Yürüyerek dönsünler"

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Maccabi Tel Aviv'in 3-1'lik üstünnlüğü ile sonuçlanırken alınan bu skor Siyah-Beyazlı camiada tepkilere neden oldu.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor'da maçı değerlendirirken çok sert eleştirilerde bulundu. Nihat Kahveci'nin sözleri şöyle:

"5-6 GOL YİYEBİLİRLERDİ"

"Beşiktaş ilk yarı da yoktu, ikinci yarı da yoktu. Beşiktaş'la ilgili konuşulacak çok konu var. Şaka gibi! 5-6 tane yiyecek maç oynadı yine."

"ADAM SELAM ÇAKIYOR, BAYRAK GÖSTERİYOR O BİLE HIRSLANDIRMIYOR KİMSEYİ"



"Beşiktaş için geçen gün 'Bundan daha kötüsü' olmaz demiştim ama demez olaydım. Daha kötüsünü görebileceğimizi kanıtladılar. Adam selam çakıyor, bayrak gösteriyor o bile hırslandırmıyor kimseyi."

"BU TAKIMI BU HALE KİM GETİRDİ?"



"Hüseyin Yücel'e mi yazıyor bu mağlubiyet! Futbol şubesi sorumlusu o değil mi? Bu kadar transfer yapıp, bu kadar para harcayıp sezonu kupayla başlayıp ilk 3-4 hafta uçarken bu hale nasıl gelir bir takım. Kim getirdi?"

"YÜRÜYEREK DÖNSÜNLER"



"Klasiktir; kötü oynadın mı 'otobüsle dön' denir. Yürüyerek dönsünler ya! Dönene kadar lig bitsin!"

"RAKİP KADAR BİLE KOŞMADILAR"



"Bu maç sadece futbol maçı değil dedik. Rakip kadar bile koşmadılar ya! Bir takım koşar ya! Bir takım ısırır ya! Ne lider var sahanın içinde... Kaç tane pozisyon verdiler, bırak yediği 3 taneyi."

"BEŞİKTAŞ'I BU HALE NASIL GETİRDİNİZ!"



"Böyle futbol mu oynanır ya! Bu Beşiktaş'ı bu hale nasıl getirdiniz? 48 saattir kazan kaynıyor. Maçı kimse düşünmemiş. Bu maç da oyunculara yazar, hocanın 1,5 ayağı dışarıda zaten. Hoca gidiyor zaten."