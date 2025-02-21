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Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2025 17:15
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Eyüpspor-Beşiktaş maçı öncesi mücadelenin oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son durum dikkatlerden kaçmadı. Saha zeminin tamamı karla kaplanırken, yetkililer zeminin temizlenmesi için talimat verdi. Maçın henüz ertelenip ertelenmeyeceği netlik kazanmadı.

Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya... İstanbul'da etkili olan kar yağışı, mücadelenin oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı beyaza bürüdü.

YETKİLİLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

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Saha zeminin karla kaplanmasının ardından Eyüpspor yetkilileri zeminin temizlenmesi için çalışma başlattı. Kar küreme ekipleri zemini temizlemek için işe koyuldu.

ETKİSİNİ ARTTIRACAK

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İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen kar yağışının maçı engel olabileceği konuşuluyor. TFF, maçı oynatıp oynatmama konusunda kararsız durumda. İlerleyen saatlerde durum netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor beşiktaş
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