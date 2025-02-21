Beşiktaş'ın maçı her an ertelenebilir! Saha zemini beyaza büründü...

Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya... İstanbul'da etkili olan kar yağışı, mücadelenin oynanacağı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nı beyaza bürüdü.
Saha zeminin karla kaplanmasının ardından Eyüpspor yetkilileri zeminin temizlenmesi için çalışma başlattı. Kar küreme ekipleri zemini temizlemek için işe koyuldu.
İlerleyen saatlerde etkisini arttırması beklenen kar yağışının maçı engel olabileceği konuşuluyor. TFF, maçı oynatıp oynatmama konusunda kararsız durumda. İlerleyen saatlerde durum netlik kazanacak.
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