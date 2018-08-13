SPOR

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u 16 Eylül Pazar günü yapılacak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 18:23 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın yapılacağını açıkladığı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi belli oldu. Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel kurul'u 16 Eylül Pazar günü yapılacak.

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u 16 Eylül Pazar günü yapılacak!

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un tarihi belli oldu. Siyah beyazlıların başkanını seçeceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul, 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Başkan Fikret Orman, iki gün önce yapılan Beşiktaş Divan Kurulu 2018 Yılı 3'üncü Olağan Toplantısı'nda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alındığını açıklamıştı. Beşiktaş yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, seçimin 16 Eylül Pazar günü yapılması kararını aldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Fikret Orman başkanlığında bugün toplanan Beşiktaş JK Yönetim Kurulu tarafından, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.

Karar uyarınca, Derneğimizin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 16 Eylül 2018 Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

PARTNERAsya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın Asya'nın tuhaf insanları...Onları başka yerde aramayın
LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!
Beşiktaş Şenol Güneş'le yine rekora gidiyorBeşiktaş Şenol Güneş'le yine rekora gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş seçim genel kurul

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Cumhurbaşkanı çağrısı sonrası vatandaş döviz bozdurmak için bürolara akın etti

Fenerbahçe Jeffrey Bruma'yı gündemine aldı

Fenerbahçe Jeffrey Bruma'yı gündemine aldı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Fatih Terim'i çılgına çeviren olay!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u 16 Eylül Pazar günü yapılacak!

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u 16 Eylül Pazar günü yapılacak!

LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!

LASK Linz - Beşiktaş maçını Nikola Dabaovic yönetecek!

Beşiktaş Şenol Güneş'le yine rekora gidiyor

Beşiktaş Şenol Güneş'le yine rekora gidiyor

Caner Erkin Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfür etti

Caner Erkin Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne küfür etti

Atiba, Beşiktaş'tan sonraki adresinin Kanada olduğunu açıkladı

Atiba, Beşiktaş'tan sonraki adresinin Kanada olduğunu açıkladı

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma krizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.