Beşiktaş'ın orta sahasından gole büyük katkı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek şampiyonluk için umutlarını artıran Beşiktaş'ta orta sahada görev alan oyuncular, skora yaptıkları katkıyla takımlarına önemli destekte bulunuyor.

Sezona Süper Lig'in yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadeleyle başlayan siyah-beyazlı takım, 34 resmi karşılaşmada rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Bu resmi maçlarda Beşiktaş'ın orta sahasında görev alan 9 isim, gol yollarında da takımlarına önemli katkı yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte orta saha oyuncuları Adem Ljajic, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, Shinji Kagawa ve devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel ile Tolgay Arslan, fileleri havalandırdı.

Bu dokuz isim, Beşiktaş adına 65 golün 29'una imza attı ve yüzde 44,6'lık katkıda bulundu. Siyah-beyazlı takımda Lens 5, Oğuzhan Özyakup, Quaresma ile Dorukhan Toköz 3'er, Adem Ljajic 4, Hutchinson ve Kagawa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş orta sahasının diğer 7 golünü ise devre arasında takımdan ayrılan Ryan Babel (6) ve Tolgay Arslan (1) kaydetti. Siyah-beyazlı ekipte santrforlar 23 ve savunma oyuncuları da 10 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın bu sezonki üç golünü ise rakip oyuncular kendi kalesine atmıştı.