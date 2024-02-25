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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, gözünü Galatasaray maçına dikti!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 22:18
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Beşiktaş’ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti. Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, gözünü Galatasaray maçına dikti!
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, mücadelenin 23. dakikasında Cenk Tosun’un asistinde kaydettiği golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti. Trabzonspor ve Çaykur Rizespor filelerini havalandıran 18 yaşındaki santrfor, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor’a karşı ise 1’er gol atma başarısı gösterdi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM, KARŞILIĞINI ALIYORUM, GOL ATIYORUM"

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Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada, "Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum." dedi.

Genç oyuncu, "Cenk Ağabey ile oynamak benim için ayrı bir şey zaten. Aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ"

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Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Semih Kılıçsoy, "Galatasaray maçı benim ilk derbim olacak. Biraz heyecanlıyım ve inşallah yeneceğiz. Taraftarımızdan destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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